いよいよ近づいてきたツアーファイナルとなる嵐の東京ドーム公演。5月31日に行われる嵐の最後のライブを前に、24日から最終公演の生配信を告知するCMが日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビの5局で一斉に放送されている。「”WeareARASHI”の掛け声と共にデビューシングル『A・RA・SHI』が流れ、国立競技場やハワイでのライブの様子など、5人の貴重な過去の映像が映し出されています。今回のように同一グルー