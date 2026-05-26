5月25日、バラエティ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）が放送され、ゲストにモデルの押切もえが登場。その姿が話題となっている。この日は『令和のカリスマ vs レジェンドカリスマ 常識力は』というテーマでオンエア。押切は、レジェンドカリスマ軍団のメンバーとして出演した。「押切さんは、浅香唯さんや元ピンク・レディーの未唯meiさんなど、かつて一世を風靡したタレント陣とともに超常識クイズに挑戦。アレンさんやダ