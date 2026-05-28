得意の菅野からバックスクリーンに9号 【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で菅野智之投手から9号先頭打者弾を放った。リアル二刀流登板試合では2戦連発。MLB公式のサラ・ラングス記者によれば、大谷以外は未達成の“偉業”が再び樹立されたという。大谷は初回