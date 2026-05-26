現行犯逮捕から推察される状況は――。巨人・阿部慎之助監督が１８歳長女への暴行容疑で逮捕された。２６日放送のテレビ朝日系情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」では現場のシチュエーションについて専門家が見立てを語った。捜査関係者によると阿部監督は東京渋谷区の自宅で、妹とケンカをしている長女（１８）に注意したところ言い返されたことで胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えたという。長女は児童相談所に