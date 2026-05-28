中国の海洋進出に向けた主要通路となる豆満江（トゥマンガン）河口開発問題をめぐり、北朝鮮、中国、ロシアの協力が本格化している。19〜20日に北京で開かれた中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領の会談で豆満江河口開発に向けた3カ国協力が議論されたのに続き、近く行われる習主席の北朝鮮訪問でもこの問題が主要議題になるだろうという報道が出ている。台湾聯合報は27日、専門家の分析として習主席が近く北朝鮮を訪問