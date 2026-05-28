猫が突然『フリーズ』する理由5選 1．気になるニオイや音をキャッチしている 猫のフリーズのワケ、ひとつ目は「においや音のキャッチ」です。 猫の嗅覚は人間の数十万倍、聴覚は人間の約3倍ともいわれています。 そのため人間が気づかないような微細なニオイや高周波の音を感知でき、気になる刺激をキャッチした瞬間、全神経を集中させるためにその場でピタッとフリーズするのです。