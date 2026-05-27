【モデルプレス＝2026/05/27】5月9日に、所属事務所を退所し、表舞台からも離れることを自身のXで発表した希島あいりがモデルプレスのインタビューに応じた。これまでのキャリアを振り返りながら、決断に至った理由、そしてファンへの想いを語ってくれた。【写真】取材に応じた希島あいり◆希島あいり、決断の背景― 先日、表舞台から離れることを発表されました。数日経ち、周囲からの反響は？コアなファンの方々は、最近のイベン