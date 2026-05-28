俳優キム・スヒョン（38）が、女優の故キム・セロンさんが未成年だった時に交際したと告発したYouTube運営者との法廷闘争で優位に立った。同運営者が26日、拘束された。ソウル中央地方裁判所は同日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（カメラ等を利用した撮影・配布等）および情報通信網法上の名誉毀損（きそん）、脅迫、強要未遂の疑いで起訴された同運営者に対し、拘束令状実体審査（拘束前の被疑者尋問）を開き「証拠隠滅