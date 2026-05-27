「木挽町のあだ討ち」で観客の視線を奪ったSTARTO所属のアイドルとはみんかぶマガジン

「木挽町のあだ討ち」で観客の視線を奪ったSTARTO所属のアイドルとは

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 映画『木挽町のあだ討ち』が興収9.5億円突破しロングラン上映中
  • なにわ男子長尾謙杜の儚い美しさが中高年層を含む幅広い観客を魅了
  • 時代劇とミステリーの融合が現代の考察文化に見事に適合したとのこと
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