【巨人阿部監督 電撃辞任劇「3つの疑問」】#2【続きを読む】巨人の次期監督は誰か…松井秀喜氏、桑田真澄氏より“現実味”帯びる原辰徳氏の4度目登板26日午前に行われた巨人・阿部慎之助監督の辞任会見にはなぜか、弁護士が同席し、暴行の被害に遭った長女が自らしたためたという手紙が読み上げられた。「これは私の意思で書いております。父にはこのような声明はいらないと言われましたが」そう始まる手紙で長女は、殴る蹴る