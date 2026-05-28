「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用し有罪判決を受けたプロ野球・元広島カープの羽月隆太郎被告（26）は、自身の裁判の中で他の選手の使用にも言及した。28日夜、SNSで生配信を行うとみられ、何を語るのか注目されている。「周囲にも吸っているカープ選手がいた」「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪で今月15日執行猶予のついた有罪判決を受けたプロ野球・元広島カープの羽月隆太郎被告（26）。28日夜、自身の