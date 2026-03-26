日差しが気になる日が増え、コーデに悩みやすい時季。そんなときは、UV対策をしながらおしゃれ見えも狙える羽織りがあると頼りになりそう。【GU（ジーユー）】からは、シルエットや素材感にこだわったUVカット機能付きのパーカが登場しています。2,000円台という手に取りやすい価格も魅力。今回は、一枚持っていると重宝するGUのパーカをご紹介します。 透け感が軽やかなシアーパーカ