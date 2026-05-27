自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会による提言申し入れを葉梨康弘会長（中央左）から受ける高市首相（同右）＝27日午後、首相官邸高市早苗首相は27日、自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会の葉梨康弘会長と官邸で会い、ストーカー加害者に衛星利用測位システム（GPS）端末を装着させることなどを盛り込んだ提言を受け取った。高市首相は「被害者の身を守るために新たな実効性のある仕組みの検討をしていく」と