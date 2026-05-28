All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年5月7日に回答があった、秋田県在住75歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：頑固親父年齢性別：75歳男性居住地：秋田県家族構成：本人、妻（72歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の職業：自営業リタイア前の額面の年収：400万円現預金：500万円リスク資産：0円自営業で国民年金のみ「年80万円の貯金を取り崩し」年金生活で