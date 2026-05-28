◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日シカゴ）豪快なひと振りで自身最速大台到達だ！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で出場。13−1と大量リードの7回1死第5打席で、アダムスから自身メジャー移籍後3度目の3戦連発となる20号左越えソロをマークした。流し打った低い弾道の白球が左翼席に吸い込まれる。リーグトップタイの一発に本拠

◆ホワイトソックス・村上宗隆、20号本塁打の動画 HOME RUN NO. 20 FOR MUNETAKA MURAKAMI! pic.twitter.com/dTKOthwTu6 — MLB (@MLB) May 28, 2026