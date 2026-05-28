ワイプ、テロップ、CMまたぎなど、テレビ番組の過剰な演出が話題になっている。社会学者の太田省一さんは「背景には、テレビ番組をめぐる主導権の交代がある。視聴者の感覚とテレビ局の間でずれが生まれている」という――。写真＝iStock.com／Yuzuru Gima※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuzuru Gima■テレビ番組に「ワイプ」は必要なのか思わぬところで、テレビのワイプ（出演者が映る画面の隅の小窓）が批判の的にな