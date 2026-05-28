ジリジリとした日差しにひと際映えるビタミンカラーのオレンジ。身に纏うだけで気分まで明るくなるエネルギッシュな発色で、マンネリ気味なコーディネートを夏仕様にブラッシュアップ！? ’80年代のアーカイブから復刻したデザインヴィンテージのような風合いがコーディネートにこなれ感をプラスするフライトジャケット。コットン100％の軽やかな着心地で、ショート丈と幅広シルエットも今の気分にぴったりマッチ。ジャケット \83,