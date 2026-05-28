大人気グループ・嵐の活動終了まで残すところあとわずか。5月27日には、情報番組『あさイチ』（NHK）で、ファンの「推しロス」についての特集が放送された。【写真】「嵐ラストライブ」堂々と明言、Amazonの衝撃“便乗広告”「どのツラ下げて…」嵐ファンの憤り番組では、嵐が5月31日に東京ドームで最終公演を行うという話題をピックアップ。ファンたちが“ロス”をどう乗り越えるかにフォーカスした。「福岡公演に参戦した人