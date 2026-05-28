在日米海軍司令部（神奈川県横須賀市）の公式Xアカウントが2026年5月28日、不正アクセスによる乗っ取り被害から「完全復活」したことを報告した。「奪還任務完了 完全復活」在日米海軍司令部は27日午前、乗っ取り被害に遭ったことを報告していた。元々のスクリーンネームは「@CNFJ」だったが、何者かの不正アクセスにより、「@hemma1931」に書き換えられていた。この時点でのプロフィール画面を保存したウェブ魚拓によれば、アカウ