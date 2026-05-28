夜間の救急病院を受診し「便秘」と診断された少女は、なぜ翌朝に命を落としたのか。最新の死後CTでも見抜けない「エアコン部品」の誤飲や、貧困ゆえにフライドポテトを食べ続けた少年の孤独な死。日常に潜む危険が死を招いた3つの事例を紹介する。〈本記事は飯野守男著『法医学教授が教えている 死体の授業』(飛鳥新社)の内容を再編集したものです〉Case. 1「便秘で死ぬ」Case. 1「便秘で死ぬ」「お腹が痛い」「吐きたい」と訴えて