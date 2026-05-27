5月26日、モデルでタレントの“あのちゃん”ことあのと、タレントの鈴木紗理奈をめぐる騒動に大きな動きが見られた。あのと鈴木の双方の所属事務所が声明を出したのだ。「きっかけとなったのは5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の一言でした。『ベッキーの次に嫌いな芸能人』を問われたあのさんは、鈴木さんの名前を挙げたのです。すると鈴木さんが、20日のInstagramのストーリーズで《普通にいじめやん》と