【MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム】 12月 発売予定 価格：8,250円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を12月に発売する。価格は8,250円。 本製品は、漫画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」に登場する新たなガンダムアストレイ「ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を