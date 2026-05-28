飼い主が立ち上がると犬が吠える理由 1.突然の動作に驚いた 飼い主さんが立ち上がった瞬間に、犬が「ワゥ」というような短い声を出し、しばらく周囲の様子を伺って元の状態に戻ったような場合は、飼い主さんの突然の動作に驚いただけだと考えても良いでしょう。驚いたときの反応として、反射的に声が出たのでしょう。 2.期待している 飼い主さんが立ち上がったタイミングが、たまたまいつもの食事や散歩の時間に近か