本日5月28日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、2時間スペシャル。木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』に出演中の宮世琉弥をはじめ、名取裕子、島崎和歌子、伊集院光をゲスト学友に迎え、「なぜ太る？体重のギモン全部答えます！」をテーマに放送される。私たちの永遠の悩みと言っても過言ではない「体重」。健康はもちろん、美容の観点でも気にしている人が多く、その悩みや疑問は尽きない。そこで今回は