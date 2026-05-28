JRAは28日、「第67回宝塚記念」（6月14日、阪神芝2200メートル）のファン投票最終結果を発表した。大阪杯、天皇賞・春と連勝中の昨年ダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）が36万6039票で堂々1位。21日の第2回中間発表の時点で26万3292票を集め、24年ドウデュースの23万8367票を大幅に超える歴代最多の得票数となった。ファン投票2位はメイショウタバル、3位マスカレードボール、4位レガレイラ、5