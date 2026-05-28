2021年7月に観測された流星クラスター。10秒ほどの間に十数個の流れ星が同じ方向に流れた＝朝日新聞、国立天文台 株式会社朝日新聞社は、VRプラットフォーム「VRChat」内の公式パブリックワールド「天体観測部（Astronomy Club）」で、「朝日新聞宇宙部」が配信する星空ライブカメラ映像の提供を開始した。 メタバース空間にいながら、地球上の異なる地点で観測されている「本物の星空」をリアルタ