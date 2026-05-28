入り口から中をうかがう人影。次の瞬間ガラスを破壊し、店内に侵入。すぐに巨大なハンマーのようなものを残し、慌てた様子で外に出ていきました。逃げたわけではありません。大きな箱を抱え戻ってくると、棚の商品を箱の中へ根こそぎ放り込んでいきます。盗んでいたのは大量のポケモンカード。箱からあふれそうなほどの商品を抱え、一度店を出ると空の箱を持ち、戻ってきました。2箱目にもパンパンになるまで商品を詰め込むと逃げ