入り口から中をうかがう人影。次の瞬間ガラスを破壊し、店内に侵入。すぐに巨大なハンマーのようなものを残し、慌てた様子で外に出ていきました。逃げたわけではありません。大きなを抱え戻ってくると、棚の商品をの中へ根こそぎ放り込んでいきます。盗んでいたのは大量のポケモンカードからあふれそうなほどの商品を抱え、一度店を出ると空のを持ち、戻ってきました。2目にもパンパンになるまで商品を詰め込むと逃げ