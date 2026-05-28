俳優キム・スヒョンの“未成年交際”疑惑をめぐる虚偽情報を流布したとされる、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」の代表キム・セウィが拘束された。そんな中、キム・スヒョン側が損害賠償請求額を、従来の120億ウォン（約13億円）から約300億ウォン（約32億円）規模へ拡大する可能性を明らかにした。【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際キム・スヒョン側の法定代理人であるコ・サンロク弁護士は5月28日、韓国『