【ワシントン＝中根圭一】米連邦航空局（ＦＡＡ）は２７日、米スペースＸが２２日に行った大型宇宙船「スターシップ」の無人飛行試験で、打ち上げに使ったロケット「スーパーヘビー」にトラブルが発生したと判断し、同社に原因調査を命じたと発表した。ＦＡＡが安全に影響がないと判断するまで試験は中断する。米主導の有人月探査「アルテミス計画」で月面離着陸での使用が有望視される新型モデルの初試験だった。スーパーヘビ