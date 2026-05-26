定年後や高齢期に、「都市部を離れて静かな場所で暮らしたい」と考える人は少なくありません。家賃の安さや自然環境、ゆったりした暮らしへの憧れから、地方移住を選ぶ高齢者もいます。しかし実際には、住み慣れた地域を離れることで、生活費や人間関係、医療アクセスなど、思わぬ負担に直面するケースもあります。「老後は自然のある場所で」…75歳母が決めた地方移住東京都内で暮らす会社員の綾子さん（仮名・48歳）は、母・芳江