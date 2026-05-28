健康診断までに内臓脂肪を減らしたい！！内臓脂肪を減らす効果が抜群なドリンクとは 混ぜるだけ減量効果倍増 最近太ってきた、内臓脂肪がたまっているかもしれないと思ったら、放っておかずに減らす努力を始めましょう。内臓脂肪は食べるとすぐ増えるけれど、減らしやすい面もあります。運動やバランスのとれた食事なども有効ですが、おすすめは、飲むだけで簡単に実践できる「緑茶コーヒー」です。 「緑茶コ