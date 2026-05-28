『私雨邸の殺人に関する各人の視点』渡辺優著双葉文庫９３５円『存在のすべてを』塩田武士著朝日文庫１０８９円『サプライズ・エンディングス噓（うそ）』ジェフリー・ディーヴァー著池田真紀子訳文春文庫１７７１円◇視点が変われば真実は変わる。それがわかっていてもなお、人は己の視点こそが絶対だと思いたがる。そして視点への執着にこそ、ミステリーの醍醐味（だいごみ）が宿る。（