「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が27日深夜、Xを更新。「週刊文春」がスクープとして立て続けに極めて具体的に報じている、高市早苗首相陣営による選挙時における他陣営への中傷動画依頼疑惑報道をめぐり、私見をつづった。週刊文春は27日にポストした公式Xアカウントに「《新証拠入手高市ネガキャン動画「1日100本」ネット工作の全貌【スクープ第4弾】」と記述し、同疑惑に関する新たな独自記