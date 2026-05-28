他人の恨みを買うと、それが思わぬ場面で露呈することがある。今回騒動となったお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（50）もまた、この例に漏れず。おまけに業界では「やっぱり」との声しきりだというのだ。＊＊＊【写真を見る】サバンナ高橋の“いじめ”を告発したR-1王者降って湧いた災難発端は、R-1王者でもある中山功太（45）が、5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で、〈10年くらいいじめられ