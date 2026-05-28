日本航空の客室乗務員が乗務前の検査でアルコールが検知され、出発便が遅れた問題で、国土交通省は日航に対し監査に入りました。関係者によりますと、28日午前10時ごろ、国交省航空局の職員が羽田空港にある日航のオフィスへ入りました。この問題は、5月23日朝、広島発羽田行きの日本航空252便に乗務予定だったチーフパーサーを務める客室乗務員の女性（50代）が、空港で行われた乗務前の検査でアルコールが検知され、出発便が40分