ニップンの「ハート（薄力小麦粉）」ニップンと昭和産業は28日、家庭用小麦粉製品やパスタなどを8月1日納品分から値上げすると発表した。ニップンは「ハート（薄力小麦粉）」など104品目について参考小売価格を1〜12％引き上げる。昭和産業は54品目の希望小売価格を2〜13％改定する。いずれも中東情勢の悪化に伴って包装資材の調達コストが上昇しているため。昭和産業の「SHOWAホットケーキミックス」（600グラム）の希望小