美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。顔印象を大きく変える眉の形は、顔型によって注意すべきポイントが変わってきます。そこで今回は、垢抜けた印象になる眉の形を顔型別にご提案します。【詳細】他の記事はこちら2026年のトレンド眉とは？ここ数年、アーチ眉の人気が続いていますが、2026年は、眉山を少し感じさせるアーチ眉が人気になっています。眉山から眉尻にかけてカーブはなだらかでありながら、眉尻はシュ