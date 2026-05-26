5月25日、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督（47）が18歳の長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕された事件。阿部氏は翌日未明に釈放され、朝に山口寿一オーナー（69）と面会して辞任を申し入れると、直後の記者会見では「伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまった」と謝罪した。報道各社によると、阿部氏は東京・渋谷区内の自宅で、長女と15歳の次女の喧嘩の仲裁に入ったところ、長女に言い返されたことに腹を立て、