東京・豊島区のホテルで15歳の少女に乱暴したとして声優で児童保護施設の職員でもあった31歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者無職の熱海和輝容疑者（31）は5月、豊島区池袋のホテルで15歳の少女に乱暴した疑いがもたれています。警視庁によりますと、熱海容疑者は当時、声優として活動していましたが、児童保護施設の職員でもありました。少女とは、その施設でおよそ2年前に知り合ったということです。取り調