ＡＢＥＭＡの新たな婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」に、ＭＣとして出演している元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄。２６日配信の回ではＭＣの「サバンナ」高橋茂樹に、恋人を両親に会わせるタイプか聞かれると「割とすぐ会わせるタイプです」と答えた。さらに「あの人はやめておけと言われたことがあるか」を問われると、「ありますあります」と即答。「何をそんなに反対されるの？」と続けられると