「甘えん坊だなぁ」「かわええのう♡」と絶賛されているのは、飼い主さんに抱っこされて幸せそうな表情を浮かべる猫ちゃんの光景。膝の上から落ちそうになっていたところ、飼い主さんにしっかりと抱っこし直してもらった猫ちゃんの反応が可愛いと、135万表示を超えて絶賛されています。 【動画：『膝から落ちそうになった猫』をしっかりと抱っこしてあげた結果…尊すぎる『表情の変化』】 飼い主さんの膝の上からずり落