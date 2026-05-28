社民党のラサール石井参院議員が2026年5月26日にXを更新。同日に参院内閣委員会で国家情報会議設置法案が可決されたことを受け、共産党の山添拓参院議員が投稿したポストに「訂正」を入れて話題になっている。「社民も反対しました。忘れないでね」政府のインテリジェンス機能の強化に向けて「国家情報局」を設置するこの法案。参院内閣委員会で可決され、27日に参院本会議で可決・成立した。一方、この法案について山添議員は「立