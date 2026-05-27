川崎市の男性会社員＝当時（47）＝が、妻に長男を連れ去られ会えなくなったことを理由に自殺したのは、市が妻に指南して親権を侵害したためだとして、遺族が妻と市に計約2億3千万円の損害賠償を求めて横浜地裁川崎支部に提訴したことが27日、関係者への取材で分かった。提訴は25日付。代理人弁護士によると、子が連れ去られたとして行政に法的責任を問う訴訟は初とみられる。訴状などによると、夫婦は長男の誕生後、日常生活や