予約したホテルが実在しない。実在してもトコジラミだらけの部屋に通される。世界最大級の宿泊予約サイト「ブッキング・ドットコム」をめぐり、こうした被害が世界各地で相次いでいる。ガーディアンやニューヨーク・タイムズなど複数の海外メディアが報じた、予約サイトの構造的な欠陥とは――。写真＝iStock.com／skyNext※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／skyNext■高級ホテルを目指した先で見た光景旅先での楽しい一日