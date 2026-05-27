元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が26日、自身のXを更新。阿部慎之助氏の読売ジャイアンツの監督辞任について言及した。【写真】「違うと思う」阿部慎之助氏の監督辞任めぐりポスト連投した橋下徹氏阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では