24日午前3時半過ぎの新宿・歌舞伎町で、うつむきながら車に乗り込む塩田芳大容疑者（39）。違法な闇スロット店「パックマン」の店長です。塩田容疑者など3人は、客を相手に違法な賭け事を繰り返していた疑いが持たれています。当時、店で賭博をしていた男性客9人も現行犯で逮捕されました。店は摘発を逃れるため、バーを装った看板や防犯カメラを設置。さらに、客引きや常連客の紹介がなければ店に入ることができないよう、入念な