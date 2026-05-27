タイの有名財閥家出身の環境活動家が、実の兄から幼少期に性的暴行を受けていたと公開暴露し、タイ社会で遅まきながら「＃MeToo（ミートゥー）」運動が広がっている。26日（現地時間）、AFP通信をはじめネーションやカーウ・ソット（Khaosod）などタイメディアによると、タイ財閥ビロムバクディ家4世にあたる環境活動家シラヌード・スコットさん（29）は、今月初めにソーシャルメディアの映像を通じ、実の兄であるスニット・スコッ