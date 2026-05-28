「ねるねるねるね」の発売40周年を記念した新商品「ねるねるねるね復刻メロンの味」が、6月15日から全国で発売される。初代フレーバーだったメロン味を再現した特別商品で、懐かしさと新しさを楽しめる仕掛けも盛り込まれている。【写真】2005年に誕生「ねるね」が登場した「ねるねパッケージ」「ねるねるねるね」は、粉と水を混ぜると色が変わり、ふくらむ不思議な菓子として長年親しまれてきたロングセラー商品。今回発売