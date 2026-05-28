サッカースペイン１部リーグ、バルセロナがニューカッスルのイングランド代表ＦＷアンソニー・ゴードンの獲得を決めたという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙エル・ムンド・デポルティボなど複数メディアが伝えている。報道によると、移籍金は７０００万ユーロ（約１２９億５０００万円）で、出場時間やタイトル獲得した場合の出来高として１０００万ユーロ（約１８億５０００万円）の上乗せがある。２８日にバルセロナ