記事ポイントNotebookLMが2026年2月18日にスライドのページごと編集機能を正式追加し、PDF・PPTX形式での書き出しにも対応PDNob・NotebookLMスライドエディター・DeckEditの3ツールを編集しやすさ・機能性・料金面で比較目的別に最適なツールが異なり、OCR精度重視・初心者向け・無料大量変換の3タイプに分類 NotebookLMは2026年2月18日、スライドのページごと編集機能を正式追加しました。生成したスライド内容をアプリ内で